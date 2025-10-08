ITIA будет выдавать игрокам до 5 тысяч долларов на анализ загрязненных продуктов
ITIA запускает программу поддержки для игроков, находящихся под расследованием.
С сегодняшнего дня, согласно пилотному проекту, Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) будет предлагать финансовую помощь игрокам, сдавшим положительную допинг-пробу.
Игрокам, которые привлечены к расследованиям по допинг-делам, будут выделять до 5 тысяч долларов на тестирование продуктов и 5 тысяч долларов на поиск источников загрязненного мяса. Также им будет доступна бесплатная юридическая помощь с момента получения положительной допинг-пробы.
Помимо этого, все лица, в отношении которых ведутся расследования ITIA (в том числе по антикоррупционным делам), смогут получить психологическую помощь в виде шести консультаций.
