«Снова будем много бегать». Медведева в 1/4 финала Шанхая опять ждёт изматывающий матч

В Шанхае набрал обороты турнир серии «Мастерс». В нём принимает участие и Даниил Медведев, который посеян под 16-м номером. В четвёртом круге он с третьего раза наконец-то обыграл американца Лёнера Тьена, взяв реванш за два поражения до этого — 7:6, 6:7, 6:4.

© Чемпионат.com

«Я рад, что смог победить, потому что чувствую себя почти травмированным, играя с ним. Он нереальный игрок. Да, он допускает ошибки, но в определённые моменты играет просто нереально. Счастлив, что каким-то образом победил. Я даже не знаю, как мне это удалось», — сказал Даниил после матча.

В общей сложности теннисисты провели на корте 10 часов 6 минут за три сыгранных матча, отметил журналист Tennis majors Бастьен Фачан. По его мнению, забавно, что Даниил выиграл именно в Шанхае, потому что при всех сложившихся условиях побеждать здесь должен был именно Лёнер, а россиянин – забирать встречи на Australian Open и в Пекине.

За их игрой следил весь теннисный мир. Вот шутливое заявление спортивного журналиста издания Guardian Тумаини Карайола: «Противостояние Медведев — Тьен затмило даже поединки Карлоса Алькараса и Янника Синнера». А канадский журналист Джон Хорн с иронией предположил, что с третьей попытки американца победил Томас Юханссон — новый тренер россиянина, который, возможно, изобрёл какой-то тактический ход.

Главный редактор издания Punto de break Хосе Морон и вовсе сказал, что «если бы Медведева не существовало, его пришлось бы выдумать»: «Это великий матч – от невозможности двигаться из-за судорог до победы над Тьеном. И главный приз — встреча с де Минором».

Теперь в четвертьфинале Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минором (седьмая ракетка мира), с которым у него уже вполне продолжительная история встреч. Из 11 матчей семь остались за россиянином. Хотя последний из них, в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло-2025, выиграл де Минор – 6:2, 6:2.

История встреч Даниила Медведева и Алекса де Минора

Сидней – 2018, финал — 1:6, 6:4, 7:5 в пользу Медведева Уинстон-Сейлем – 2018, второй круг — 6:3, 6:3 в пользу Медведева Париж – 2020, третий круг — 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Медведева ATP Cup – 2022, групповой этап — 6:4, 6:2 в пользу Медведева Париж – 2022, второй круг — 6:4, 2:6, 7:5 в пользу де Минора Торонто – 2023, четвертьфинал — 7:6, 7:5 в пользу де Минора US Open – 2023, четвёртый круг — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Медведева Пекин – 2023, второй круг — 7:6, 6:3 в пользу Медведева Ролан Гаррос – 2024, четвёртый круг — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу де Минора Итоговый турнир ATP – 2024, групповой этап — 6:2, 6:4 в пользу Медведева Монте-Карло – 2025, третий круг — 6:2, 6:2 в пользу де Минора Шанхай – 2025, четвертьфинал — результат неизвестен

Алексу де Минору за годы выступлений в Шанхае (он приезжал сюда трижды) ни разу не удавалось пройти дальше третьего круга. В 2018 году он проиграл как раз в третьем круге, в 2019-м вылетел на старте, а в 2023-м, будучи 11-м сеяным, потерпел поражение во втором круге от венгра Фабиана Марожана (3:6, 5:7), который находился на 92-й строчке рейтинга.

Австралиец в текущем сезоне выступает весьма успешно. На большинстве турниров, в том числе и на ТБШ, он доходил до четвертьфиналов и полуфиналов, а также сыграл в финалах «пятисотников» в Роттердаме и Вашингтоне. В Нидерландах Алекс уступил на тот момент третьей ракетке мира Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 6:3, 2:6, а вот в США победил испанца Алехандро Давидович-Фокину — 5:7, 6:1, 7:6.

Что касается его пути в Шанхае, то благодаря посеву де Минор стартовал со второго круга. В двух сетах он одолел аргентинца Камило Уго Карабельи со счётом 6:4, 6:2. В третьем круге Алекс победил поляка Камиля Майхшака — 1:6, 5:7, а в четвёртом — португальца Нуну Боржеша — 5:7, 2:6.

Таким образом, де Минор уже в третий раз в этом году вышел в четвертьфинал «тысячника». Он присоединился к Карлосу Алькарасу и Тейлору Фрицу — теннисистам, которые с начала 2025-го одержали больше 50 побед.

Де Минор известен прежде всего своей скоростью передвижения по корту и умением доставать трудные мячи. К тому же Даниилу придётся подготовиться к затяжным розыгрышам и сильной подаче, которая помогает австралийцу выигрывать.

О предстоящем матче Медведев высказался так: «Снова будем много бегать, так что нужно хорошо восстановиться. Он очень сложный соперник, играет просто отлично в этом сезоне. Думаю, будет интересный матч. Я сам сейчас тоже показываю хороший теннис, так что с нетерпением жду», – заявил Даниил в микст-зоне турнира в Шанхае после победы над американцем Лёнером Тьеном.

Удастся ли Даниилу выйти в полуфинал? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в пятницу, 10 октября.

«Мастерс» в Шанхае завершится в воскресенье, 12 октября. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».