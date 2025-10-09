Медведев: «Тьен потряс меня»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над американцем Ларнером Тьеном на турнире серии «Мастерс» в Шанхае заявил, что его оппонент может стать первой ракеткой мира.

© МатчТВ

В среду Медведев в четвертом круга Шанхая обыграл 19‑летнего Тьена со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

— Тьен потрясает меня как теннисист. У него нет выдающейся подачи, но он показывает великолепную игру. Хотя подача в современном теннисе — самое главное. Думаю, что после Большого трио (Федерер‑Джокович‑Надаль), Синнера и Алькараса это самый жесткий соперник из всех, с кем я играл. Я думаю, что в будущем он может стать первой ракеткой мира. Счастлив, что смог обыграть его, — цитирует слова Медведева Punto de Break.

Тьен перед стартом турнира в Шанхае занимал 36‑е место в мировом рейтинге АТР. Медведев был 18‑м, в случае выхода в полуфинал россиянин гарантированно вернется в Топ‑15.