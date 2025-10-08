«Вы совсем рехнулись»: Медведев раскритиковал судью на турнире в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал судью на турнире в Шанхае, который выдал ему предупреждение за затяжку времени. Это произошло после того, как он вызвал врача из-за судорог, которые возникли у него после второго сета матча против американца Лернера Тьена.

«Тебя не волнует, что всю свою жизнь на своей подаче ждал Надаля по 55 секунд, пока он будет готов. Сегодня ты выдаешь мне предупреждение при первой возможности. Играл с ним пять раз, и ты ни разу не давал ему предупреждение за это… Так глупо. Кажется, вы совсем рехнулись», — возмутился Медведев во время перерыва.

Его слова приводит Чемпионат.

Матч завершился победой Медведева со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Он провел на корте почти три часа, сделал десять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его следующий соперник — австралиец Алекс де Минор. Четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае состоится 10 октября.