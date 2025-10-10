Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае.

В четвертьфинале россиянину противостоял представитель Австралии Алекс ди Минаур. Это была уже 11-я встреча между теннисистами и перевес был на стороне Медведева - 6-4.

В первой партии постепенно обретающий свою игру россиянин смог взять подачу соперника при счете 2:2. В дальнейшем он смог сохранить преимущество и выиграл стартовый сет - 6:4.

Во втором австралиец дрогнул при счете 4:4. Медведеву удалось в нужный момент прибавить - 5:4, а затем он завершил встречу эйсом на своей подаче - 6:4.

Соперником Медведева в полуфинале будет француз Артур Рэндеркнеш.