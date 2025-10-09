Немецкий художник написал портреты Медведева и Рублева в необычном стиле

57-летний немецкий художник Эрик Паркер создал портреты российских теннисистов Андрея Рублёва и Даниила Медведева в рамках сотрудничества с АТР. В работах он применил стиль психоделической эстетики.

Среди тех, кого он написал, также оказались Гаэль Монфис, Новак Джокович, Григор Димитров, Феликс Оже-Альяссим, Стефанос Циципас, Артюр Фис и Маттео Берреттини, сообщили в Artsy. Презентация картин состоится во время парижского «Мастерса» с 25 октября по 2 ноября.

© artsy.net