Новак Джокович рекордный 80-й раз вышел в 1/2 финала на «Мастерсе».

Пятая ракетка мира в Шанхае обыграл Зизу Бергса со счетом 6:3, 7:5. Теперь его статистика в четвертьфиналах начиная с «Ролан Гаррос»-2023 – 17:1: он проиграл только Рейлли Опелке в Брисбене в этом году.

В 38 лет и 4 месяца Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «Мастерса» в истории. Для серба это 80-й полуфинал на турнирах этой категории (рекорд) и 198-й в карьере.

В этом сезоне он седьмой раз дошел до этой стадии: он сыграл в полуфиналах на всех турнирах «Большого шлема», на «Мастерсе» в Майами и на турнире в Женеве. Баланс серба на этой стадии – 2:4.

Джокович 11-й раз играет в Шанхае – только один раз, в 2019-м, он остановился раньше полуфинала. Он четырехкратный чемпион этого турнира (2012, 2013, 2015, 2018).

Дальше он сыграет с 204-й ракеткой мира Валентином Вашеро.