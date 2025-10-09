Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA

В конце сезона наблюдать за Чемпионской гонкой WTA гораздо интереснее, чем за положением в традиционном рейтинге по итогам 52 недель. Всех волнует вопрос, кто отберётся на Итоговый турнир, а кто останется за бортом заветной восьмёрки. Однако мимо дебюта российской теннисистки в первой десятке пройти никак нельзя.

В начале этого сезона в топ-10 впервые поднялась Мирра Андреева. 17-летняя на тот момент Андреева-младшая стала одной из самых юных российских дебютанток десятки. Мирра оказалась 14-й представительницей России, забравшейся столь высоко в рейтинге WTA. Тогда же мы выпустили материал, в котором вспомнили всех её предшественниц.

А 15-й в этом списке станет Екатерина Александрова. Это стало известно после того, как Клара Таусон, Линда Носкова и Белинда Бенчич синхронно проиграли в 1/8 финала «тысячника» в Ухане. Александрова тоже уступила — Джессике Пегуле, — но в лайв-рейтинге её уже никто не обойдёт.

13 октября Екатерина с 11-й строчки поднимется на 10-ю — впервые в карьере. И станет самой возрастной российской дебютанткой первой десятки. 15 ноября ей исполнится 31 год. Александрова более чем на четыре года перекроет предыдущее достижение, которое пока ещё — до конца этой недели — принадлежит Екатерине Макаровой, впервые ставшей теннисисткой топ-10 в 26 лет и почти 7 месяцев.

В этом году Александрова побила несколько своих достижений. Сезон ещё не закончен, а Екатерина уже провела три финала на уровне WTA, выиграв один из них, в Линце. В предыдущие годы россиянка добиралась до титульного матча не более двух раз за сезон. Кроме того, все эти три финала в 2025-м были на турнирах WTA-500, при том что до этого Александрова лишь дважды за карьеру проходила всю дистанцию на «пятисотниках». А поражение в финале Сеула от второй ракетки мира Иги Швёнтек вышло максимально обидным: Екатерина пребывала в двух очках от победы, однако дожать шестикратную чемпионку ТБШ всё-таки не смогла.

«Возможно, в следующий раз я справлюсь немного лучше», — сказала Александрова после финала. А бывший игрок топ-20, а ныне тренер Дмитрий Турсунов написал тогда в соцсетях: «У Кати уже давным-давно стонущий потенциал на топ-10, которому она пока не давала волю».

На «Шлемах» тоже был достигнут пусть не прорыв, но прогресс. До этого сезона Александрова лишь однажды, на Уимблдоне-2023, смогла пробиться в 1/8 финала, а в этом году сразу на трёх ТБШ выходила во вторую неделю — на всех, кроме Australian Open, на котором случилось поражение в первом круге. Эти три выступления принесли Екатерине по 240 очков. Больше она получила только за полуфинал «тысячника» в Дохе (390) и, разумеется, за титул в Линце (500).

А вот пробиться на Итоговый чемпионат в этом году Александрова уже не сможет. Её отставание от Жасмин Паолини, пребывающей на на восьмой строчке, составляет 798 очков. В теории Екатерина может выиграть оба оставшихся «пятисотника», на которые заявлена, а потом ещё поехать на один из WTA-250 и взять и его. Однако даже в этом случае в зачёт ей пойдут не 1250 очков, а всего 752, поскольку у неё тогда не будут учитываться полуфиналы Чарльстона и Штутгарта, каждый из которых оценивается в 195 очков, и четвертьфинал Бад-Хомбурга (108). И ликвидировать отставание в 798 очков уже никак не получится.

Другое дело, что у Александровой есть шансы поехать на турнир в качестве запасной и выступить там в случае отказа кого-то из претенденток. Но сейчас об этом говорить ещё рано. Фактически же в Гонке осталось отсеять одну спортсменку. При этом важно понимать, что Мэдисон Киз, будучи чемпионкой Australian Open, уже квалифицировалась на Итоговый и сыграет на нём даже в случае падения на девятую строчку. Поэтому три теннисистки из четвёрки Пегула — Андреева — Паолини — Рыбакина поедут в Эр-Рияд, а одна останется за бортом финального соревнования сезона.

Положение в Чемпионской гонке WTA на 9 октября

Примечание. Без учёта матча третьего круга Уханя с участием Кори Гауфф.

Арина Соболенко* (Беларусь) — 9825 очков

Ига Швёнтек* (Польша) — 8368

Аманда Анисимова* (США) — 5908

Кори Гауфф* (США) — 5694

Джессика Пегула (США) — 4705

Мэдисон Киз* (США) — 4450

Мирра Андреева (Россия) — 4319

Жасмин Паолини (Италия) — 3956

Елена Рыбакина (Казахстан) — 3913

Екатерина Александрова** (Россия) — 3158

* Квалифицировалась на Итоговый.

** Потеряла шансы отобраться на Итоговый.

* * *

В прошлом году Александрова заявила, что хочет выиграть турнир «Большого шлема». При этом вторая ракетка России понимает, что от одной цели к другой следует двигаться постепенно. «Всегда хочется большего — стоять в рейтинге выше, проходить дальше. Конечно, как и любой теннисист, хочу выиграть «Большой шлем», стать номером один. Это самые грандиозные цели, но пытаюсь идти к ним шаг за шагом, ставить задачи поменьше и ориентироваться на них», — говорила она в интервью «Спорт-экспрессу».

Что же, Александрова на деле доказала, что бить личные рекорды можно и в 30 лет, когда бо́льшая часть карьеры уже позади. Екатерина — большой молодец!