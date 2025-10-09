Швентек установила необычное достижение и вошла в девятку лучших

Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории с четвертьфиналами на всех турнирах WTA-1000
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала девятой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в четвертьфинальный круг или выше на всех турнирах категории WTA-1000 (по состоянию на 2025 год их 10).
Ранее подобного достижения добивались:
- Симона Халеп (Румыния);
- Анжелика Кербер (Германия);
- Светлана Кузнецова (Россия);
- Петра Квитова (Чехия);
- Агнешка Радваньска (Польша);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Каролина Возняцки (Дания).
Сегодня, 9 октября, Швёнтек (2) вышла в четвертьфинал «тысячника» в Ухане (Китай), со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграв олимпийскую чемпионку 2020 года швейцарку Белинду Бенчич (13).
