Кори Гауфф обыграла Паолини и вышла в финал «тысячника» в Ухане

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Ухане, обыграв итальянку Жасмин Паолини (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За время матча Гауфф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Жасмин Паолини не сделала в игре ни одного эйса и не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В финале турнира в Ухане Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и американкой Джессикой Пегулой.