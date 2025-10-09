24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», 38-летний сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай).

В четвертьфинале Джокович (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Бельгии Зизу Бергса. Новак не согласился с журналистом, который назвал эту победу «лёгкой».