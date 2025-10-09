Кори Гауфф установила уникальное достижение для турниров WTA-1000 в Китае

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала первой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинальные круги на пяти подряд турнирах категории WTA-1000, проходивших в Китае, с момента введения формата в 2009 году, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 9 октября, Гауфф (3) уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче третьего круга она со счётом 6:3, 6:2 обыграла 142-ю ракетку мира из Китая 36-летнюю Чжан Шуай (WC).

Серия Гауфф в Китае:

Турнир WTA-1000 в Пекине: полуфинал (2023 год), титул (2024 год), полуфинал (2025 год);

Турнир WTA-1000 в Ухане: полуфинал (2024 год), минимум четвертьфинал (2025 год).