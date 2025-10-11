Медведев не смог выйти в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В полуфинале он потерпел поражение от француза Артура Риндеркнеша (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Медведев выполнил 11 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету Риндеркнеша 12 эйсов, шесть эйсов и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале шанхайского «Мастерса» Артур Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, который представляет Монако.