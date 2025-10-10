Пьяная фанатка выкрикивала оскорбления Медведеву на матче в Шанхае

Пьяная фанатка начала оскорблять российского теннисиста Даниила Медведева во время встречи с австралийцем Алексом де Минором в рамках 1/4 финала шанхайского турнира.

© Вечерняя Москва

Организаторами пришлось приостановить матч из-за болельщицы. Охрана потратила много времени на нарушительницу, чтобы вывести ее со стадиона. Игра продолжилась только в момент, когда женщина покинула стадион.

Спортсмену инцидент никак не помешал — он выиграл первый сет со счетом 6:4. До конца турнира осталось несколько дней, он завершится уже 12 октября, передает «Газета.ru».

Недавно теннисист Медведев в перерыве на матче Shanghai Masters против американца Лернера Тьена публично раскритиковал судью Мохамеда Лайани. В ходе встречи россиянин все больше и больше злился, пока в конце второго сета не предъявил несколько претензий арбитру, получив предупреждение за затяжку времени.

До этого спортсмена также оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за поведение во время матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису. Речь идет о скандальном выступлении, в ходе которого Медведев вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения.