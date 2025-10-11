Американская теннисистка Пегула отобралась на Итоговый турнир WTA

Американка Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает пресс‑служба WTA.

В четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане Пегула победила представительницу Чехии Катерину Синякову со счетом 2:6, 6:0, 6:3, а Елена Рыбакина из Казахстана проиграла белоруске Арине Соболенко. Пегула в полуфинале сыграет с Соболенко.

Пегуле 31 год, она примет участие в Итоговом турнире четвертый год подряд, в 2023 году она дошла до финала.

Соревнования пройдут 1–8 ноября в Эр‑Рияде. Ранее на турнир отобрались Соболенко, полька Ига Швентек, Кори Гауфф и Аманда Анисимова из США.

