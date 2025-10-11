Рахимова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Нинбо

90-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно стартовала в квалификации турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Она разгромила китаянку Мен Чен (739-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0. Матч продолжался всего 56 минут.

Ещё одна россиянка 73-я ракетка мира Полина Кудерметова потерпела поражение в полуфинале квалификации этого турнира. Она проиграла китаянке Ханьюй Го (189-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6. За выход в основную сетку Го поборется с Камиллой Рахимовой.

Турнир в Нинбо пройдёт с 13 по 19 октября. В прошлогоднем финале австралийка Дарья Касаткина обыграла россиянку Мирру Андрееву.