Пегула прервала 20-матчевую победную серию Соболенко на турнире WTA-1000 в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере проиграла матч на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Её 20-матчевая победная серия прервалась в полуфинале. Поражение Соболенко нанесла шестая ракетка мира американка Джессика Пегула (6:2, 4:6, 6:7).

В Ухане Арина Соболенко выиграла три подряд титула — в 2018, 2019 и 2024 годах. С 2020 по 2023 год турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, в финале «тысячника» в Ухане встрется две американские теннисистки — Джессика Пегула и Кори Гауфф.