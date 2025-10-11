Джессика Пегула повторила достижение Серены Уильямс и Навратиловой

Шестая ракетка мира американка Джессика Пегула стала третьей теннисисткой с 1990 года в возрасте 30 и более лет, которой удалось выйти как минимум в несколько финалов турнира WTA-1000 на протяжении двух сезонов подряд, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Пегула обыграла белоруску Арину Соболенко в полуфинале турнира в Ухане со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Ранее подобные результаты демонстрировали 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс, которая выходила в финалы двух и более турниров WTA-1000 после наступления 30 лет в период с 2013 по 2016 годы, а также 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова (в сезоне-1993/1994).

В финале «тысячника» в Ухане Джессика Пегула сыграет с соотечественницей Кори Гауфф.