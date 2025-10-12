Серебряный призёр Олимпиады в Токио в одиночном разряде, 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о развитии тенниса в Казахстане.

— Вы не первый раз приезжаете в Казахстан. Как вам видится развитие тенниса здесь?

— Казахстан, конечно, растёт. Я думаю, что это причина, почему они хотят развить популярность тенниса, да и всего спорта. Я помню, когда мы играли в Астане, один год это было даже как турнир ATP-500. И, я думаю, в этом причина, почему они решили переехать в Алма-Ату — чтобы немного расширить этот спектр болельщиков, вовлечённых в теннис. Считаю, что это отлично. В прошлом году, после четвертьфиналов уже был полный стадион. А сейчас, как я слышал, уже после квалификации ожидаются заполненные трибуны, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.