Даниил Медведев обошел Андрея Рублева и стал второй ракеткой России

Россиянин Даниил Медведев обошел соотечественника Андрея Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала "Мастерса" в Шанхае. Россиянин поднялся на четыре строчки и теперь располагается на 14-м месте с 2 610 очками.

Рублев потерял одну позицию, замыкая топ-15 и имея на счету 2 560 очков. Теперь Медведева из представителей России опережает только Карен Хачанов, закрывающий десятку лидеров (3 190).

Медведев вернулся в топ-15 рейтинга ATP, который покинул после поражения на старте Открытого чемпионата США. Тогда он опустился ниже 15-го места впервые с 2019 года.

Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (11 340). В тройку лидеров входят итальянец Янник Синнер (10 000) и представитель Германии Александр Зверев (5 930).