Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Нинбо

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в китайской Нинбо, обыграв в стартовом матче соревнований китаянку Ван Сиюй (145-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 1 час и 54 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти за матч. Ван Сиюй сделала в игре два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между чешками Маркетой Вондроушовой и Каролиной Муховой.