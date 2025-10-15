Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Диана Шнайдер сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Чжу Линь (Китай).