Медведев заявил о проблемах со здоровьем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что приболел перед стартом турнира ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Его слова приводит «Чемпионат.com».

© Газета.Ru

«Если у тебя нет температуры под 40, то выпил парацетамол какой-нибудь, брызнул спрей в нос и пошел играть. Я заболел еще в Шанхае в последний день, поэтому сейчас уже на самом деле чувствую себя нормально, но вот предыдущие два дня немножко тяжело было», — поделился он.

Медведев стартует на турнире со второго круга. 16 октября он сразится с представителем Австралии Адамом Уолтоном, ориентировочное время начала матча — 12:00 по московскому времени.

11 октября российский теннисист потерпел поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от представителя Франции Артура Рэндеркнеша. Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.