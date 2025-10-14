Самсонова с победы стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо

Российская теннисистка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 190-ю ракетку мира из Китая Ханьюй Го. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.