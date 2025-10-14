Кафельников ценил шансы Бублика попасть на Итоговый турнир

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказался о перспективах представителя Казахстана Александра Бублика попасть на Итоговый турнир — 2025, где сыграют восемь лучших игроков по итогам сезона.

