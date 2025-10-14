Названа причина срывов 18-летней Андреевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что срывы 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на корте связаны с нервной перегрузкой и психологической усталостью. Его слова приводит РИА Новости.

«Выигрываешь [пять турниров подряд] — тебя не хватит. А если проигрываешь, то на другие не попадаешь. Так что здесь надо таким образом выстроить календарь, чтобы были и оптимальная нагрузка, и время на восстановление. В данном случае нужно только давать выход эмоциям. В противном случае будет срыв, и мы потеряем игрока», — подчеркнул он.

7 октября Андреева громко выругалась с использованием ненормативной лексики после поражения в матче 1/16 финала турнира в Ухане от Лауры Зигемунд.

Россиянка проиграла со счетом 6:7, 6:3, 6:3. Андреева была пятой сеянной турнира. Зигемунд не имела номер посева.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.