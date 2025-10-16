Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) обыграл австралийца Адама Уолтона (76-е место в мировом рейтинге) и вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Во время матча Медведев сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Адам Уолтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который во втором круге обыграл американца Брэндона Накашиму.