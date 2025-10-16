Датский теннисист Руне отреагировал на жалобы на корты

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на то, что в последнее время многие игроки стали жаловаться на намеренное замедление кортов на турнирах.

«Мне кажется, дело не столько в кортах, сколько в качестве мячей. Что-то произошло после коронавируса. Думаю, изменился материал, и это изменило ощущения от игры. Эти мячи быстро изнашиваются, и по ним сложно бить на скорости. Я обсуждал это с другими теннисистами, и они разделяют мои чувства», — приводит слова Руне Punto de Break.

В текущем сезоне 22-летний Хольгер Руне выиграл один титул — грунтовый «пятисотник» в Барселоне (Испания).