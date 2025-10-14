В теннисе установили рекорд по суммарному возрасту участников матча

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд для участников международного теннисного матча. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса.

Общий возраст участников игры составил 199 лет. 102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в Хорватии в возрастной категории для игроков старше 90 лет.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Линда.