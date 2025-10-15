Котов проиграл во втором круге «челленджера» в Китае

Российский теннисист 471-я ракетка мира Павел Котов проиграл во втором круге «челленджера» в китайском Шэньчжэне. Он уступил Цзе Цзую (Китай) со счётом 2:6, 6:3, 4:6.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За это время россиянин допустил девять двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и выполнил 12 подач навылет. Китайцу удалось выполнить два эйса и реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных. Цзуй также допустил одну двойную ошибку.

В июне прошлого года Котов достиг наивысшей позиции в рейтинге АТР, заняв 50-е место. После этого результаты спортсмена пошли вниз. Он также получил травму запястья. В этом сезоне российский теннисист проиграл на старте квалификации как Открытого чемпионата Франции, так и Уимблдона.