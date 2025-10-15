Соболенко назвала свои слабые стороны

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие элементы своей игры хотела бы улучшить.

«Всегда есть что-то, останавливаться нельзя. Как только ты останавливаешься, ты падаешь. А я хочу только расти. Мне бы хотелось чаще выходить к сетке. И мне нужно поработать над этим, чтобы понять принцип игры у сетки в одиночном разряде. Так что я могу стать лучше во многих вещах — ударах, да, буквально во всём», — приводит слова Соболенко RFI.

В 2025 году Соболенко сыграет ещё на одном турнире — на Итоговом чемпионате WTA, который пройдёт в Саудовской Аравии с 1 по 8 ноября.