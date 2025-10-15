Зверев за час на Six Kings Slam заработал больше, чем Вашеро за титул «Мастерса» в Шанхае

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев заработал $ 1 500 000 за участие на Six Kings Slam. Сегодня, 15 октября, он за час уступил американцу Тейлору Фрицу в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. За один сыгранный матч Зверев получит больше, чем монегасский теннисист Валантен Вашеро, который ранее неожиданно стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Вашеро стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае и заработал $ 1 124 380. В решающем поединке он обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.

Александр Зверев седьмой раз подряд проиграл Тейлору Фрицу. Он заработал по $ 25,424 за каждую минуту участия во втором сезоне Six Kings Slam.