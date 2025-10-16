Медведев объяснил, за счет чего обыграл австралийца Уолтона

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил победу над австралийцем Адамом Уолтоном во втором круге на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

— Уже играл до этого с Уолтоном — на «Мастерсе» в Цинциннати. Можешь ли сравнить эти два матча? За счёт чего ты его переиграл сегодня и что он пытался сделать?

— Мне, на самом деле, тяжело сравнить условия. Всё-таки они совсем другие — тут закрытый хард, он быстрее. То есть подача лучше летит. Понятное дело, в Цинциннати я был далеко не в своей лучшей форме, но каждый теннисный матч — это борьба. То есть я всё равно боролся. У меня там были возможности выиграть. Но это не умаляет его заслуги. Потому что у меня тоже, может быть, 100 матчей было в карьере, где мой соперник был не на пике своей формы, поэтому бывает всякое.

Сегодня, как раз таки за счёт этой уверенности, которую я смог набрать в Шанхае и в Пекине, я смог победить. Потому что матч был близкий. И первый сет, в принципе, был близкий, второй — тоже. Тай-брейк я смог физически настроить на борьбу. Я себя не чувствовал на 100% после Шанхая, но смог. Бил где-то нужные удары, в нужные моменты, нужные приёмы, подачи делал. Этого как раз таки не хватило в Цинциннати, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.