Медведев сравнил себя с футбольным клубом

Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
Даниил Медведев сравнил себя с «Ливерпулем» времен Юргена Клоппа.
Россиянин вышел в четвертьфинал в Алматы, победив Адама Уолтона – 7:5, 7:6(0).
– Во время матча с Уолтоном кто-то крикнул «Даня – пуля, лучше «Ливерпуля». С каким футбольным клубом сравнил бы себя сегодняшнего?
– Какой тяжелый вопрос. Сегодня на каких-то волевых справился. Может, сравнил бы с «Ливерпулем» времен Клоппа, когда он только пришел, и они играли еще плохо, но все время в конце вырывали либо ничью, либо победу. Давайте будет так, – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Дальше он сыграет с Фабианом Марожаном.