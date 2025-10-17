Определились полуфиналистки турнира в Осаке

17 октября в Осаке (Япония) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Полуфиналы:

Лейла Фернандес (Канада, 4) – Сорана Кырстя (Румыния);

Жаклин Кристиан (Румыния) – Тереза Валентова (Чехия, Q).

Турнир в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. В финале прошлого года она обыграла австралийку Кимберли Бирелл со счётом 0:6, 4:6.