Определились полуфиналистки турнира в Осаке

17 октября в Осаке (Япония) прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-250. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисисток, которые вышли в полуфинал соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Полуфиналы:

Турнир в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс. В финале прошлого года она обыграла австралийку Кимберли Бирелл со счётом 0:6, 4:6.

