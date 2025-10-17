Теннисистка Александрова задумывалась над сменой паспорта

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что получала предложения получить чешский паспорт. Она жила и тренировалась в Чехии с юного возраста.

— Тебе поступали предложения выступать под чешским флагом?

— Предложения не то чтобы выступать под чешским флагом. Предлагали, что с чешским паспортом будет намного удобнее перемещаться по миру и по Европе. В какой-то момент я об этом задумывалась, но там нужно было собирать очень много бумаг, и как-то одно на второе [наложилось], и как-то у меня так это отошло на соседние планы, и так почему-то я к этому и не вернулась, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.