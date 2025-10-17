Жасмин Паолини обошла Мирру Андрееву

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла на седьмое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она победила швейцарку Белинду Бенчич — 5:7, 7:5, 6:3.

Паолини опередила в гонке 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая теперь занимает восьмое место. На этой неделе Андреева не опустится с восьмого места, но на следующей неделе её может обойти Елена Рыбакина из Казахстана. Отметим, что Мирра квалифицируется на Итоговый, если Рыбакина проиграет в четвертьфинале Нинбо.

Андреева больше не заявлена на турниры в 2025 году, Паолини и Рыбакина собираются играть в Токио (Япония) на следующей неделе.

Итоговый чемпионат WTA — 2025 пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Мирра Андреева в любом случае туда поедет, так как квалифицировалась на турнир в парном разряде с соотечественницей Дианой Шнайдер.