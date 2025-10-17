Уилл Смит согласился сыграть Янника Синнера

Знаменитый американский актёр Уилл Смит отреагировал на слова четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера о том, что Смит мог бы сыграть его в фильме.

«Пусть будет Уилл Смит. Почему бы и нет?» — сказал Синнер.

Уилл Смит сделал репост публикации со словами Синнера. Затем опубликовал фотографию, на которой его лицо прифотошоплено к фото Синнера с чемпионским титулом Уимблдона-2025.

«Я В ДЕЛЕ!!!!!!!» — написал Смит.

На этой неделе Янник Синнер играет на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.