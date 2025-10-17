Лучший теннисист Норвегии пожаловался на угрозы в соцсетях

Норвежский теннисист Каспер Рууд выразил сожаление, что оскорбление спортсменов и угрозы в их адрес в социальных сетях стали обыденностью.

— К сожалению, это стало обычным явлением для спортсменов. Это касается не только тенниса, но и спортсменов в целом. Все дело в ставках и людях, которые не стыдятся и не фильтруют то, что пишут. Это печальная и темная сторона мира спорта. Для меня это пока что всего лишь слова, но, конечно, это не самое приятное, особенно когда нападают на семью и близких. Хочется верить, что они просто перегибают палку, — приводит слова Рууда Aftonbladet.

26‑летний Рууд занимает 12‑е место в рейтинге ATP, он бывшая вторая ракетка мира, финалист трех турниров Большого шлема, победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде.