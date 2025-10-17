Международная федерация тенниса сменит название

Международная федерация тенниса (ITF) c 2026 года будет называться World Tennis, сообщает пресс‑служба организации.

© ITF

Решение о переименовании было принято большинством голосов национальных теннисных ассоциаций на ежегодном общем собрании ITF.

— Изменение названия призвано лучше отражать роль организации как глобального руководящего органа и защитника этого вида спорта, а также важную роль, которую она играет вместе со своими странами‑членами в развитии тенниса во всем мире. Название World Tennis было выбрано после длительного периода исследований, которые подтвердили необходимость в названии, которое более эффективно отражало бы масштаб роли организации и ее значимость для теннисной экосистемы, — говорится в тексте пресс‑релиза.

ITF была основана в марте 1913 года, на данный момент она объединяет 213 национальных организаций.