Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Стокгольме

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (63-й в рейтинге) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. В её рамках Руне 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Этчеверри семь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал Хольгер Руне поспорит с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 25-ю строчку мирового рейтинга.