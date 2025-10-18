«Как выиграть-то?!» Медведев нецензурно выругался на матче в Казахстане

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), во время полуфинального матча турнира ATP-250 в Казахстане с австралийцем Джеймсом Даквортом нецензурно выругался.

© Соцсети

В первом сете россиянин не реализовал два сетбола.

«Как выиграть-то?!» — крикнул Медведев с использованием мата, после чего продолжил выражаться нецензурно и размахивать руками.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 12 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу Медведева. За трофей Медведев сразится с победителем противостояния между французом Корентеном Муте и американцем Алексом Михельсеном.

11 октября российский теннисист потерпел поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от представителя Франции Артура Рэндеркнеша. Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.