Рууд обыграл Шаповалова и вышел в финал турнира АТР-250 в Стокгольме
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в 1/2 финала канадца Дениса Шаповалова (23-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Денис Шаповалов сделал в игре шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В финале турнира в Стокгольме Каспер Рууд сыграет с французом Уго Умбером (25-й номер рейтинга).
Турнир в Стокгольме проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является американец Томми Пол.
