Хачанов покинул топ-10 рейтинга ATP

Первая ракетка России Карен Хачанов переместился с 10-го на 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Обновленная версия мирового рейтинга представлена пресс-службой ATP.

Во втором круге турнира в Алма-Ате Хачанов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. В прошлом году россиянин стал победителем соревнований. Таким образом, он потерял 240 очков. В активе Хачанова стало 2 950 баллов.

Российского теннисиста обошли датчанин Хольгер Руне (3 180 очков), норвежец Каспер Рууд (3 145) и канадец Феликс Оже-Альяссим (3 145). Победитель турнира в Алма-Ате Даниил Медведев располагается на 14-й строчке (2 810 очков), Андрей Рублев занимает 15-ю позицию (2 560).

Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (11 340 очков). В первую десятку также входят итальянец Янник Синнер (10 000), представитель Германии Александр Зверев (5 930) американец Тейлор Фриц (4 645), серб Новак Джокович (4 580), американец Бен Шелтон (4 100), австралиец Алекс де Минаур (3 935), итальянец Лоренцо Музетти (3 685) и британец Джек Дрейпер (3 590).