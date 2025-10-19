Теннисист Медведев завоевал первый трофей с 2023 года

Россиянин Даниил Медведев, победив на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате, завоевал первый трофей более чем за два года.

До этого последним трофеем Медведева был "Мастерс" в Риме в мае 2023 года. Медведев во второй раз дошел до финала в 2025 году, в июне он проиграл представителю Казахстану Александру Бублику в титульной встрече на турнире в немецком Галле.

Теперь на счету Медведева 21 титул в одиночном разряде. Россиянин ни разу не выигрывал один и тот же турнир дважды.