Кафельников оценил перспективы Медведева

Олимпийский чемпион (2000) и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. В матче за титул он обыграл француза Корентена Муте — 7:5, 4:6, 6:3.

