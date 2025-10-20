На US Open выявили возможный договорной матч

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) на своём сайте опубликовало отчёт за третий квартал 2025 года. За это время организация выявила 26 потенциально договорных матчей. Это на 16 больше, чем во втором квартале.

© РИА Новости

Примечательно, что из 26 подозрительных встреч одна пришлась на US Open — 2025. 13 матчей сыграли на турнирах категории Challenger, ещё 12 — на соревнованиях ITF.

В организации отметили, что сигнал, полученный от букмекеров, ещё не говорит о договорном характере матча. Колебания коэффициентов могут объясняться ошибками в линии, состоянием спортсмена, погодными условиями или другими факторами. Все сигналы будут тщательно проанализированы, после чего в случае необходимости ITIA проведёт полноценное расследование.