Ольховский объяснил победу Медведева

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что российский теннисист Даниил Медведев, победивший на турнире в Алматы, обрел психологическую уверенность.

В воскресенье Медведев обыграл в финале француза Корентена Муте в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. Медведев выиграл титул впервые с мая 2023 года, в прошлый раз он побеждал на «Мастерсе» в Риме. Всего на счету 29‑летнего теннисиста 21 титул на турнирах АТР.

— Всех поздравляю с победой Даниила на турнире в Алматы. Мне кажется, что сейчас Даня психологически хорошо готов. Он играл уверенно и хорошо подавал. Были эпизоды, где можно было сыграть получше, но в целом хорошая встреча. Медведев достаточно часто успешно выходил к сетке. На фоне усталости и состояния Медведева — очень хороший турнир. Победа на любом турнире дополнительно стимулирует любого спортсмена. Результат всегда очень важен. Что касается Итогового турнира, сейчас не всё зависит только от Медведева. У Дани достаточно приличная разница с Музетти, который находится на восьмой строчке рейтинга, — более 500 очков. Но мне кажется, что сейчас вопрос попадания на Итоговый не является первостепенным. Главное, что Медведев наконец‑то нащупал свою игру и создал задел на следующий сезон, чтобы дальше начинать с очень хороших позиций. У Дани появилась психологическая уверенность — это самое важное — приводит слова Ольховского «Советский спорт».

Даниил Медведев занимает 14‑е место в рейтинге АТР (2810 очков).