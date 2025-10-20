Хачанов проиграл Грикспору на старте турнира ATP-500 в Вене

13-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору (28-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 4:6.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Хачанов 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Грикспора девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Грикспор поспорит с американцем Брэндоном Накашимой.