Шнайдер вышла во второй круг турнира в Токио

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира WTA 500 в Токио.

© Соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 3 минуты. В первом сете Шнайдер дважды отдала свою подачу, но сделала четыре брейка.

Шнайдер защищает прошлогодний полуфинал токийского турнира.

Во втором круге в Японии состоится российское дерби: седьмой номер посева Шнайдер сыграет против Анны Калинской.

WTA 500. Toray Pan Pacific Open Tennis. Токио (Япония). Хард. Призовой фонд — более 1 млн долларов

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 7) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:1